Cruzeiro do Sul passou de guia indígena a símbolo nacional

Historicamente, as aglomerações de estrelas representam histórias e lendas dos povos, sobretudo para fins de marcação do tempo e divisão do ano em estações, já que cada uma é observada em determinado período. O Cruzeiro do Sul, por exemplo, é observável no outono e no inverno do Brasil. "É uma constelação muito brilhante e fácil de ser identificada no céu", destaca.

Menor constelação moderna é símbolo político no Sul Global

O Cruzeiro do Sul é composto por cinco estrelas: quatro que formam o eixo de uma cruz – de onde deriva seu nome –, e uma quinta que foi apelidada de "intrometida". É considerado, ainda, a menor das 88 constelações catalogadas em 1922 pela União Astronômica Internacional.

Outros países também refletem a significação histórica do Cruzeiro do Sul em seus símbolos políticos. Ele estampa as bandeiras da Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné e Samoa. A bandeira do Mercosul também o ostenta, celebrando a integração do bloco econômico. Nesse símbolo, ele é mostrado apenas com quatro estrelas – sem a "intrometida" –, representando os quatro países fundadores: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.

A primeira constelação "cristã"

No céu formoso e límpido, a imagem do Cruzeiro, como diz o hino nacional, "resplandeceu" – e foi interpretada pelos portugueses e espanhóis a caminho do Hemisfério Sul como confirmação celeste do sucesso da empreitada, segundo o pesquisador do Observatório Nacional Vladimir Jearim Peña Suárez.