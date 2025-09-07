Em três dias, Israel derruba três prédios na Cidade de Gaza - Em sua ofensiva ampliada, forças armadas israelenses miram capital de Gaza, apontada como último bastião do Hamas; vídeos mostram prédios altos tombando e pânico entre civis.Israel bombardeou três edifícios altos residenciais na Cidade de Gaza nos últimos três dias, após anunciar que ampliaria sua ofensiva militar no que considera ser o principal reduto do grupo extremista Hamas.

Neste domingo (07/09), o exército israelense destruiu um prédio chamado de Al-Ru'ya, acusado de ser usado pelo Hamas para monitorar a localização das tropas israelenses, após emitir aviso de evacuação.

No sábado, um prédio de 15 andares foi destruído por aviões de guerra, com imagens postadas nas redes sociais pelo ministro da Defesa israelense. Um hospital da Cidade de Gaza informou que uma pessoa morreu no ataque.