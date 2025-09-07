Lula exalta soberania e critica "traidores da pátria" em pronunciamento - Presidente disse que o Brasil "não aceitará ordens" e destacou a importância da união dos brasileiros na defesa da democracia e das instituições do país.Em pronunciamento transmitido na noite deste sábado (06/09) em rede nacional de rádio e televisão, na véspera das celebrações do Dia da Independência deste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da soberania nacional e da união dos brasileiros na defesa da democracia, do meio ambiente e das instituições do país.

Lula afirmou que o 7 de Setembro simboliza a conquista da liberdade e da soberania brasileira. Enviando recados à oposição e ao presidente dos EUA, Donald Trump, sem citar o americano nominalmente, ele sublinhou que o Brasil "não aceitará ordens de quem quer que seja".

"Este país soberano e independente se chama Brasil. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém", afirmou. "Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro", disse.