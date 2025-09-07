Maior ataque aéreo à Ucrânia atinge sede do governo em Kiev - Rússia lançou mais de 800 drones contra território ucraniano, em um novo recorde desde o início da guerra. Pelo menos duas pessoas morreram. Sede do governo ucraniano é afetada pela primeira vez.A Rússia bombardeou massivamente a Ucrânia na madrugada deste domingo (07/09) com mais de 800 drones, um novo recorde desde o início da guerra, e mais de uma dúzia de mísseis, que caíram inclusive em Kiev, onde pelo menos duas pessoas morreram e a sede do governo foi atacada pela primeira vez, de acordo com serviços de emergência e autoridades locais.

Um dos principais alvos do ataque noturno russo foi a capital, embora a Rússia também tenha bombardeado Odessa (sul), Zaporíjia (sul), Kremenchuk (centro), Krivoy Rog (leste) e Dnipropetrovsk (leste).

Sede do governo afetada pela primeira vez