Premiê do Japão renuncia após derrotas nas urnas - No poder há menos de um ano, Shigeru Ishiba enfrentava descontentamento em seu partido após sua coalizão perder as maiorias nas duas casas do Parlamento e insatisfação popular por alta do custo de vida.O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, anunciou sua renúncia neste domingo (07/09), um dia antes de uma reunião crucial de seu partido para decidir sobre uma antecipação excepcional de eleições partidárias que o teriam deposto da chefia de governo, após resultados eleitorais decepcionantes.

"Decidi renunciar como líder do Partido Liberal Democrata (PLD), então, de acordo com os estatutos internos, a convocação de uma campanha extraordinária para escolher um novo presidente já não é necessária", disse Ishiba em entrevista coletiva convocada às pressas após o vazamento de sua decisão.

"Eu vinha dizendo há um tempo que não tinha a intenção de me apegar ao cargo e que anunciaria minha decisão no momento certo", declarou Ishiba, acrescentando que "esse momento é agora", um dia após o retorno ao país do negociador japonês sobre tarifas, Ryosei Akazawa, após a assinatura da ordem executiva dos Estados Unidos para reduzir em 15% as taxas sobre veículos japoneses.