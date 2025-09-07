Público grita "sem anistia" durante 7 de Setembro em Brasília - Desfile tradicional destacou tema da soberania nacional e não contou com a presença de ministros do STF; Primeira Turma da corte deve concluir esta semana julgamento do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva chegaram à Esplanada na manhã deste 7 de Setembro em carro aberto, o Rolls-Royce presidencial tradicionalmente usado em cerimônias oficiais.

Ao desembarcar na tribuna das autoridades, o casal foi recebido pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e pelos comandantes das três Forças Armadas. A organização do evento distribuiu entre o público bonés azuis com o slogan "Brasil Soberano", ostentado por alguns ministros.

A decoração e algumas faixas presentes no desfile também traziam a mensagem – um recado para os Estados Unidos e sua tentativa de intervenção na política e na Justiça brasileira. O governo de Donald Trump impôs tarifas comerciais a produtos brasileiros como uma tentativa de pressionar o país a barrar os processos contra Jair Bolsonaro.