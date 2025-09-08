A megabarragem da Etiópia que vem gerando tensão como o Egito e o Sudão

Além disso, a segurança é uma questão fundamental. "O Sudão enfrenta riscos muito reais porque está imediatamente a jusante da barragem", observa o pesquisador Kevin Wheeler, da Universidade de Oxford. Embora a GERD ajude a regular as enchentes, o Sudão vai querer garantir que o lado etíope não libere muita (ou pouca) água de uma só vez.

Depois de atravessar o Sudão, o Nilo Azul se junta ao Nilo e segue para o norte, em direção ao Egito, que depende do rio para cerca de 90% de sua água. O crescimento populacional e a crescente escassez de água tornam cada gota importante, mas Wheeler ressalva que a geração de eletricidade pela GERD é, na verdade, do interesse do Egito, pois significa que, depois de passar pelas turbinas geradoras, a água continuará a fluir rio abaixo em vez de permanecer na Etiópia para ser usada na irrigação.

Wheeler diz que o principal problema do governo egípcio com a GERD é a decisão da Etiópia de construí-la sem antes chegar a acordos com os países vizinhos. "O Egito está compreensivelmente preocupado em estabelecer um precedente para futuros empreendimentos hídricos", diz.

Desde que a Etiópia iniciou a construção da barragem, em 2011, Egito e Sudão têm pressionado por um acordo juridicamente vinculativo para garantir o fluxo de água, a coordenação operacional e medidas de segurança, além de um mecanismo legal para a resolução de disputas. Mas todas as tentativas de se chegar a um acordo ao longo dos anos fracassaram.

"A disputa pela água tem uma história de quase um século e, portanto, é profundamente emotiva, não apenas entre as lideranças políticas dos respectivos países, mas também entre as populações", observa o pesquisador Tobias Zumbrägel, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. "Isso naturalmente dificulta qualquer acordo."

A GERD, que Zumbrägel classifica de um projeto de prestígio com forte simbolismo de construção de nação e orgulho nacional, é apenas a primeira de uma série de possíveis hidrelétricas que a Etiópia planeja para o Nilo Azul. O governo em Adis Abeba também está considerando usar parte da água do rio acima da GERD para irrigação.