Ataque em Jerusalém deixa ao menos 6 mortos - Autoridades israelenses relatam que dois palestinos abriram fogo em um ponto de ônibus. Ataque deixou ao menos 12 feridos.Ao menos seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um ataque a tiros em um ponto de ônibus em Jerusalém nesta segunda-feira (08/09), de acordo com os serviços de saúde locais. A polícia descreveu o incidente, um dos mais mortais ocorridos na cidade nos últimos anos, como um ataque terrorista.

O incidente ocorreu por volta das 10h (hora local) na rua Yigal Yadin, no cruzamento de Ramot, ao norte da cidade, quando dois agressores abriram fogo contra um ponto de ônibus próximo a dois assentamentos israelenses. Os perpetradores do ataque são dois palestinos, como informou o ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, em uma declaração feita na Hungria.

O serviço de resgate confirmou que os dois supostos agressores palestinos foram mortos. Segundo relatos de testemunhas, um deles também portava uma faca. As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram o deslocamento de militares ao local do ataque e também para a periferia de Ramallah, capital da Cisjordânia, "para combater o terrorismo".