Castigada por crise política, França perde mais um primeiro-ministro

Bayrou foi o quarto primeiro-ministro a comandar o país em menos de dois anos. Seu predecessor conservador, Michel Barnier, foi destituído em dezembro, após menos de 100 dias de governo, devido à sua tentativa de forçar a aprovação de uma lei orçamentária.

O colapso de um novo governo minoritário aprofunda os problemas da França em um momento crítico para a Europa, que busca unidade diante da guerra da Rússia contra a Ucrânia, de uma China cada vez mais dominante e das tensões comerciais com os Estados Unidos.

A nova derrocada reflete os problemas econômicos enfrentados pelo país. A França vive forte pressão para reparar suas finanças: o déficit fiscal de 2024 foi quase o dobro do limite estabelecido pela UE, de 3% de seu Produto Interno Bruto (PIB). A dívida pública francesa também escalou e atingiu 114% do PIB, ultrapassando 3,35 trilhões de euros.

A turbulência amplia o risco de novos rebaixamentos do crédito francês. Durante sua curta gestão, de menos de 10 meses, Bayrou encaixar a demanda por maiores gastos com defesa diante do descontrole do déficit fiscal. O premiê chegou a propor a diminuição de feriados nacionais e cortes de subsídios, o que desagradou o parlamento.

Votação une direita e esquerda

Aos parlamentares, Bayrou defendeu nesta segunda-feira que os problemas fiscais da França colocam em risco a sua "própria sobrevivência". "Vocês têm o poder de derrubar o governo, mas não têm o poder de apagar a realidade. A realidade permanecerá implacável: as despesas continuarão a crescer, e o peso da dívida, já insuportável, ficará ainda mais pesado e custoso", afirmou.