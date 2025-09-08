Chineses transformam cidade polo da moda na Itália

Prato abriga marcas de luxo como Prada e empresas de fast fashion. Desde o final da década de 1980, muitos imigrantes chineses sustentam o selo "Made in Italy". Em 2021, mais de 27.000 chineses viviam em Prato, o que corresponde a cerca de 15% da população da cidade – uma das maiores concentrações de imigrantes chineses da Europa.

Ao oferecer mão de obra barata e rapidez, eles transformaram o modelo tradicional de produção de vestuário artesanal de Prato. O novo e bem-sucedido "modelo chinês", por sua vez, continuou a atrair mais imigrantes chineses.

"Naquela época, a Europa parecia o paraíso", lembra Li Qiu [que preferiu não ser identificada com seu nome verdadeiro na reportagem], de Zhejiang, China. Ela chegou à Itália em 2007. Seus parentes já trabalhavam desde o final do século passado na indústria têxtil na cidade. Ela disse que, naquela época, todos ao seu redor estavam "ganhando muito dinheiro em euros e trazendo de volta".

Ela também veio para Prato para trabalhar como operária têxtil e perseguir seu "sonho italiano". Depois de sete ou oito anos, economizou dinheiro suficiente para abrir um restaurante chinês na cidade, que administra até hoje. "Mas agora as coisas são diferentes. As regulamentações são mais rígidas e os negócios estão muito mais difíceis", conta.

A questão do "Made in Italy"

Os imigrantes chineses deram a Prato uma nova cara, mas também alimentaram algumas controvérsias. Críticos dizem que eles substituíram italianos nas fábricas e transformaram Prato em uma Chinatown. Outros questionam se as peças produzidas com tecidos e mão de obra chineses realmente merecem o selo "Made in Italy".