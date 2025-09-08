Como moradores da Flórida se preparam para um futuro com furacões mais intensos - Desastres climáticos bilionários nos EUA quintuplicaram desde a década de 1980. À medida que as mudanças climáticas provocam furacões mais destrutivos, moradores se adaptam para evitar os custos da reconstrução."A rua virou um rio devastador. Era como um oceano", lembrou Maria Blancett. "Havia ondas de espuma descendo a rua. Havia peixes."

Maria e seu marido, Dave Blancett, enfrentaram grandes furacões enquanto moravam na Virgínia e no Texas. Mais tarde, eles se mudaram para a Flórida para viver sua aposentadoria, mas nada os havia preparado para a força do furacão Ian.

Quando o Ian chegou, em setembro de 2022, logo se tornou o furacão mais mortal a atingir o estado desde 1935. Ventos fortes, marés de tempestade e inundações repentinas mataram mais de 150 pessoas e deixaram um rastro de destruição por todo o sudoeste da Flórida. "Você acaba pensando: 'sei que compramos uma casa muito boa, mas será que ela vai ser levada pelo vento?'", disse Maria. Felizmente, isso não aconteceu, mas o telhado foi danificado, resultando em custos de 130.000 dólares (R$ 703 mil) para consertá-lo.