Espanha anuncia sanções contra Israel por "extermínio" de palestinos - Premiê Pedro Sánchez diz que Israel está conduzindo "extermínio de um povo indefeso" e anuncia intensificação de embargo contra envio de armas. Governo de Netanyahu reage proibindo entrada de duas ministras espanholas.O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira (08/09) nove medidas destinadas a deter "o genocídio em Gaza", incluindo a intensificação de um embargo no envio de armas a Israel e a proibição de navios que transportem combustível, munição e armas para o exército israelense de usarem portos espanhóis.

Ao anunciar as sanções, o premiê espanhol acusou Israel de comandar um "extermínio de um povo indefeso".

"Isso não é autodefesa, nem mesmo um ataque, é o extermínio de um povo indefeso. É uma violação de todas as leis humanitárias", disse ele em um discurso televisionado. "A comunidade internacional está falhando em impedir essa tragédia", continuou.