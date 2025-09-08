Estudantes brasileiros sofrem com valor do aluguel em Portugal

Assim como Ferreira, Ayla Amaral percebeu o aumento expressivo dos preços dos quartos em Portugal. Com a ajuda de uma vaquinha, ela desembarcou em Coimbra em outubro de 2024 para cursar um mestrado em Alimentação, e viu uma mudança significativa no valor dos aluguéis. Quando chegou, pagava 250 euros por mês em um quarto e ainda dividia casa com mais quatro pessoas.

Atualmente, segundo ela, não há mais quartos por menos de 300 ou 350 euros. Depois de muito procurar e conseguir um emprego em sua universidade, ela optou por morar em um microapartamento, onde paga 400 euros por mês de aluguel. "Optei por não precisar dividir, mas isso compromete bastante a minha renda", diz.

Aumento constante nos últimos anos

De acordo com o último relatório do Observatório do Alojamento Estudantil – plataforma que promove a transparência no mercado de aluguéis para estudantes universitários – , publicado no início do mês de julho, o preço médio do aluguel por um quarto em Portugal é 415 euros por mês (aproximadamente R$ 2.633). O valor é 5,5% maior em relação ao cobrado nos últimos 12 meses.

Em julho de 2024, o valor médio do aluguel de um quarto era de 397 euros mensais. Já no mesmo mês de 2022, ele ficava em 275 euros.

"O preço do alojamento para todo mundo, em particular para os estudantes do ensino superior, de fato aumentou. O preço médio de um aluguel está 500 euros, ou seja, mais da metade de um salário mínimo nacional", destaca Pedro Neto Monteiro, presidente da Federação Acadêmica de Lisboa (FAL). Atualmente o salário mínimo no país é de 870 euros.