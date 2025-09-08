Milhares de bolsonaristas se reúnem na Paulista para defender anistia

Os ataques ao STF foram uma unanimidade entre os presentes. Em prisão domiciliar, Bolsonaro não desafiou a Corte como vinha fazendo em manifestações anteriores e não participou nem mesmo de forma remota. Sua voz era ouvida pelos aparelhos de som repetindo discurso de anos anteriores.

"Eu não acredito em uma suposta anistia light", defende a aposentada Ana Lúcia de Sousa, de 62 anos. "Ela tem que ser geral e ampla. A anistia não é um perdão; é um esquecimento para deixar para trás o que passou, e a gente conseguir seguir em frente. Serve inclusive para os absurdos que o STF realizou", afirma.

Apoiadores de Bolsonaro alegam que o julgamento, iniciado na semana passada, seria injusto. Bolsonaro e outros sete réus são acusados de terem cometido cinco crimes em 2022 e 2023: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Para os presentes, o resultado do julgamento já está definido de antemão. Balançando uma enorme bandeira do Brasil, José Luiz critica o processo que vem sendo televisionado: "Este julgamento é uma farsa, é propaganda para a população", afirma o analista de sistemas de 63 anos, que questiona a acusação de tentativa de golpe.

"O Bolsonaro estava nos EUA, já tinha até passado o comando militar para o Lula, onde é que poderia haver golpe nisso? Se fosse dar um golpe, ele faria quando ainda era presidente", avalia. Para ele, a invasão de prédios governamentais em Brasília foi facilitada pelas forças de segurança do Distrito Federal e impulsionada por "gente da esquerda para agitar".

Apoio ao tarifaço