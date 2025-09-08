Minorias étnicas denunciam que estão sendo excluídas de eleições na Síria - Primeira eleição no país desde a queda do regime de Assad excluirá três áreas dominadas por minorias. Será possível restaurar a confiança no novo governo sem os votos da maioria dos drusos e curdos?As próximas eleições parlamentares na Síria excluirão três regiões dominadas por minorias devido a preocupações com a segurança e à ausência de controle central, disse recentemente Hassan al-Daghim, porta-voz do Comitê Eleitoral Superior com sede em Damasco, à agência de notícias nacional da Síria, Sana.

Daghim explicou que as eleições na província de Sueida, de maioria drusa, assim como nas regiões dominadas pelos curdos de Hassakeh e Raqqa, serão adiadas até que "as circunstâncias o permitam". Por enquanto, disse ele, a eleição – marcada para ocorrer entre segunda-feira e sábado da próxima semana – "só poderá ser realizada em áreas totalmente sob controle do governo".

No entanto, os assentos parlamentares atribuídos a estas três províncias – onde vivem mais de 5 milhões de pessoas – permanecerão vagos até que as eleições possam ser lá realizadas, acrescentou.