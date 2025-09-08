Sem rota de fuga: o drama dos moradores da Cidade de Gaza sob ofensiva de Israel

A palestina Sham Mahmoud, de 30 anos, mãe de duas crianças, diz à DW por telefone que não há locais seguros para se ir. "Ouvimos explosões o tempo todo, seja em Jabalia, nas áreas orientais ou na própria Cidade de Gaza", conta Mahmoud, que está morando num bairro no norte da Cidade de Gaza.

A família dela foi deslocada para o sul durante o primeiro ano da guerra. Lá eles dormiram a maior parte do tempo numa barraca. A maioria das pessoas não tem mais renda para pagar por moradia e transporte. "Alugar um lugar no sul é impossível porque os preços estão muito altos", conta Mahmoud. "Meu marido não consegue pagar o aluguel, nem mesmo de um quarto individual, que custa pelo menos 1000 shekels israelenses (cerca de R$ 1.600) por mês."

Ela diz que sua família logo ficará sem opções, mas não sabe dizer se eles irão para o oeste da Cidade de Gaza ou voltarão para o sul. "Meus filhos vivem aterrorizados, especialmente à noite, por causa do som das explosões. Mas os bombardeios estão por toda parte, até mesmo no sul", diz a palestina. "Não quero expô-los ao perigo e à morte."

Nas últimas semanas, muitas pessoas tiveram de deixar as áreas do norte e ir em direção à parte oeste da cidade, como o bairro nobre de Rimal, onde montaram barracas ou construíram abrigos. Antes da guerra, esse bairro ao longo da costa mediterrânea de Gaza abrigava vários hotéis e restaurantes.

A praia nas proximidades costumava ser um popular ponto de encontro noturno e oferecia um pouco de alívio às dificuldades causadas por quase duas décadas de governo autoritário do Hamas e do bloqueio das travessias terrestres, do espaço aéreo e do mar por Israel.

A Marinha israelense há anos restringe severamente a pesca por pescadores palestinos no local, mas uma nova diretriz de julho passado determina que os militares fechem totalmente o mar e proíbe mesmo a natação. Agora, a praia está cheia de barracas.