Território em troca de paz? O que os habitantes do Donbass pensam sobre isso

"Desisti de ter esperança"

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta cumprir uma de suas promessas de campanha, que é consolidar a paz entre Rússia e Ucrânia, o destino do Donbass, no leste ucraniano, é discutido junto a possíveis cessões de território em troca de um cessar-fogo.

Há algumas semanas, o exército russo avançou a nordeste de Pokrovsk, na região de Donetsk. Com isso, a frente de batalha se aproxima da cidade de Dobropillia e das localidades vizinhas. Embora o exército ucraniano tenha conseguido libertar algumas áreas, a região continua sob ataques constantes. Devido a isso, cada vez mais pessoas fogem para escapar dos bombardeios e drones russos.

"Eu realmente acreditava nas negociações e esperava ansiosamente por cada encontro. Agora sei que isso é inútil. Perdi a esperança", diz Natalia, moradora de Dobropillia. Ela conversou com a DW em uma área da região de Donetsk onde se reúnem refugiados: "Não é certo parar a guerra tirando-nos territórios. Tudo está sendo destruído. Não há como saber se as áreas serão recuperadas", acrescenta a mulher, cujo filho foi dispensado do exército após ser ferido.

"Assumir responsabilidade"

Perto do front em Kramatorsk, tudo parece tranquilo. O exército ucraniano tem os chamados pontos de estabilização próximos das frentes de batalha justamente para estabilizar soldados feridos antes de transferi-los para hospitais. A tranquilidade nesse local não significa que haja calmaria também na linha de frente. Na verdade, é um sinal de que, devido aos ataques de drones russos, pode estar difícil transportar os feridos no momento, explicam os paramédicos, que, às vezes, recebem soldados que ficaram um ou dois meses em combate: "Na maioria dos casos, eles estão simplesmente exaustos", diz a anestesista Tetjana.