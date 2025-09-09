Ao vivo: Ministros do STF apresentam seus votos sobre Bolsonaro - Primeiro a apresentar seu voto será Alexandre de Moraes, relator do caso sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. Expectativa é que a decisão seja anunciada na sexta-feira.A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira (09/09) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus do núcleo principal no processo sobre tentativa de golpe de Estado em 2022.

Ministros começam a apresentar seus votosA sessão desta terça-feira dá início à apresentação de votos dos ministros.

O primeiro a ler seu voto será Alexandre de Moraes, relator desse processo e de outros processos e inquéritos sobre Bolsonaro no STF.