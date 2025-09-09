Parlamento dividido desafia Macron a escolher premiê sem lado político

Se for levado em conta o prazo que ele mesmo divulgou, Macron terá agora pouco dias para resolver o quebra-cabeça para o qual não encontra uma solução há mais de um ano: achar um primeiro-ministro capaz de sobreviver num cenário parlamentar dividido em três blocos (esquerda, centro-direita e ultradireita), sem que nenhum deles tenha maioria.

No seu segundo mandato de cinco anos, Macron já teve como primeiros-ministros Elisabeth Borne (até janeiro de 2024), Gabriel Attal (até setembro de 2024), Michel Barnier (até dezembro de 2024) e François Bayrou, que permaneceu nove meses no cargo.

Uma pessoa próxima a Macron declarou à agência de notícias francesa AFP que o presidente poderá nomear um primeiro-ministro até este fim da semana, para que a França já tenha um novo governo quando ele for para Nova York participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas, nos dias 22 e 23 de setembro.

Quebra-cabeça complicado

Macron poderia tentar ampliar seu bloco central e buscar um nome de direita ou de centro que fosse aceito pelo Partido Socialista, segundo fontes ligadas ao presidente. Uma dessas fontes disse à AFP que a inclinação pessoal do presidente é nomear um ministro com longa experiência e em quem confie, como o da Justiça, Gerald Darmanin, ou o da Defesa, Sébastien Lecornu.

Mas tanto Darmanin quanto Lecornu podem ser vistos como de direita demais para serem aceitos pelo bloco de esquerda, o que torna viável o nome da ministra da Saúde, Catherine Vautrin, que já foi mencionada como opção no passado.