[Coluna] Cármen Lúcia: a mulher séria no clube do bolinha - Cármen, a única mulher presente, tem sido a voz mais sensata dentro desse "clube do bolinha" que é o julgamento mais importante da nossa história recente.Quando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus (incluindo ex-ministros e militares) começou, minhas expectativas eram altas. Afinal, não é todo dia que a gente vê quem tramou contra a democracia ser julgado e muito provavelmente condenado. Mas, confesso, algo ali tem me deixado com um gosto amargo na boca. E talvez o que me incomode seja o clima de "vestiário" e de "brodagem" entre homens e as piadinhas que soam tão deslocadas em um momento tão importante da nossa história.

Talvez isso aconteça porque estamos, de fato, diante de um "clube do bolinha", acostumado a privilégios e confraternizações com seus pares. Não sei se vocês repararam, já que isso é tão naturalizado que achamos normal, mas quase todos ali são homens e brancos: os acusados, os advogados e os ministros. Quase todos. Com exceção dela, a ministra Cármen Lúcia.

A magistrada é a ÚNICA mulher com posição de protagonismo no julgamento. E, coincidência ou não, ela tem sido a voz mais sensata dentro desse "clube do bolinha" que é o julgamento mais importante da nossa história recente. E, sem risos ou piadas, tem agido com a seriedade que a gente espera em um momento importante desses.