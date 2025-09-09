Demissões no Itaú por home office: entenda o caso

"Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco", afirmou a nota do banco. "Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade."

Como o sindicato reagiu

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região considerou o critério usado pelo banco para justificar as demissões como "extremamente questionável": "não leva em conta a complexidade do trabalho bancário remoto, possíveis falhas técnicas, contextos de saúde, sobrecarga, ou mesmo a própria organização do trabalho pelas equipes".

Azzi, diretor do sindicato, criticou também a forma como as demissões foram feitas e a falta de oportunidade para que os empregados demitidos pudessem se defender. "Não houve qualquer diálogo prévio com os trabalhadores nem com as entidades sindicais. Foram dispensas em massa, realizadas de forma unilateral, sem transparência e sem respeito aos princípios de negociação e mediação."

A presidente do sindicato, Neiva Ribeiro, pontuou que o Itaú teve no primeiro semestre do ano "lucro superior a R$ 22,6 bilhões, com rentabilidade em alta", e afirmou ser "inaceitável que uma instituição que registra lucros bilionários promova demissões em massa sob a justificativa de 'produtividade'".

"Os avanços tecnológicos e os ganhos de produtividade decorrentes da digitalização poderiam ser revertidos em melhores condições de trabalho e emprego estável. No entanto, enquanto os trabalhadores são sacrificados, os acionistas seguem acumulando ganhos recordes", afirmou.