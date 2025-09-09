É possível tornar as ruas brasileiras mais seguras?

"Te tira um pouco da confiança de estar nas ruas. Com a bicicleta e mesmo a pé. Você vai ficando com mais medo pela ideia que 'pode se fazer o que quiser'. Era uma impressão que dava, de que qualquer um pode me matar aqui", conta Burato à DW.

No período retratado por Burato, a situação no trânsito brasileiro se deteriorou. Em 2019, foram 31,9 mil vítimas fatais em todo o país. A cifra alcançou 32,7 mil no ano seguinte e continuou a crescer até 2023, atingindo 34,9 mil óbitos, segundo os dados consolidados mais recentes disponibilizados pelo Datasus.

O índice de mortes por 100 mil habitantes registrou consequente alta no mesmo período, de 15,2 para 16,2, superando a média latino-americana. O salto pressionou o Sistema Único de Saúde (SUS), que também viu um aumento nos gastos com internações por sinistros de trânsito.

Na prática, mais brasileiros morreram em sinistros com veículos do que por armas de fogo em 2023. Com 123 milhões de veículos nas ruas, o Brasil passou a ocupar o quarto lugar no ranking mundial de mortes deste tipo, atrás apenas de Índia, China e Estados Unidos, segundo levantamento global da Organização Mundial de Saúde (OMS) que considera números absolutos.

"Nós temos uma legislação que é considerada uma das melhores do mundo, o nosso Código de Trânsito, tem mais de 25 anos, é super bem estruturado", avalia o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães.

"Mas há deficiência na aplicação dessa legislação. As pessoas, por um lado, não têm consciência do risco que estão correndo e, por outro lado, não sentem o efeito da fiscalização por conta dessa impunidade", continua.