Em ação militar inédita, Israel ataca membros do Hamas no Catar

Uma hora após o ataque, ambulâncias e pelo menos 15 policiais e veículos do governo sem identificação ocupavam as ruas ao redor do local da explosão.

Fontes do Hamas relataram que as autoridades do grupo que integram a equipe de negociação do cessar-fogo sobreviveram ao ataque.

Esta foi a segunda vez que o Catar, onde o Hamas mantém há muitos anos uma base política, é diretamente atingido nos quase dois anos da guerra que assola o Oriente Médio desde o ataque do Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, mesmo tendo atuado como um dos principais negociadores nos esforços para pôr fim ao conflito. Anteriormente, uma base militar dos EUA no país, havia sido alvo de um ataque lançado pelo Irã.

Catar condena ataque como "covarde"

O porta-voz militar israelense, Coronel Avichay Adraee, afirmou que o ataque foi realizado pela Força Aérea de seu país. Autoridades israelenses ouvidas pela agência de notícias Reuters disseram que o bombardeio tinha como alvo os principais líderes do Hamas, incluindo Khalil al-Hayya, o líder exilado de Gaza e principal negociador do grupo.

O Catar, que atuou como mediador ao lado do Egito nas negociações para um cessar-fogo durante os quase dois anos da guerra em Gaza, condenou a ação como "covarde". O porta-voz do Ministério do Exterior catari, Majed al-Ansari, criticou o que chamou de "violação flagrante de todas as leis e normas internacionais".