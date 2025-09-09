"Justiça feita", dizem ex-trabalhadores da Fazenda Volkswagen após condenação da montadora

Com 27 anos, morando em Monte do Carmo (TO), na época pertencente a Goiás, Souza precisava de trabalho. Ele, dois irmãos e um grupo de homens com baixa escolaridade foram aliciados por um gato, como eram chamadas as pessoas contratadas pela fazenda que recrutavam os trabalhadores com promessas de boas condições de trabalho e salário.

Na fazenda, ele fazia a roçagem, cortando a vegetação mais baixa. Para isso, os trabalhadores precisavam comprar todo o material, como foice, botina, comida e até as lonas para construírem seus barracos. Os produtos eram adquiridos em uma cantina, com preços superfaturados.

Era uma situação degradante, relatou Souza. "Nós bebíamos a mesma água que o gado. Antes do gado descer pro córrego nós pegávamos a água. Apanhava para beber, cozinhar, tomar banho."

José Ribamar Viana Nunes, de 60 anos, tinha 17 quando chegou à fazenda na caçamba de um caminhão. Passou pela guarita, onde havia a logomarca da Volkswagen, e foi levado para uma área afastada da sede. Na primeira noite, viu um trabalhador amarrado a uma rede.

Após roçarem um lote, seu grupo receberia pelo trabalho, descontando o que tinham comprado na cantina. Cerca de um mês e meio depois, com jornadas exaustivas, foram acertar as contas. "Estávamos devendo pra ele" contou, referindo-se a Chicó, apelido de Francisco Andrade Chagas, um dos gatos que atuavam na fazenda.

A lógica se repetia após cada acerto. Certo dia, receberam uma compensação. "Como vocês são uns meninos muito bons, vou dar uma latinha de goiabada para vocês. Aquela época nós era tudo moleque. Aí nós pegamos aquela lata de goiabada, partiu no meio logo, todo mundo já comeu rapidinho."