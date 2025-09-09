Macron nomeia o sétimo premiê francês de seu mandato - Presidente da França nomeou Sébastien Lecornu, até então ministro da Defesa, como novo primeiro-ministro do país. Ele sucede o centrista François Bayrou, que renunciou após perder moção de confiança no Parlamento.O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou nesta terça-feira (09/09) Sébastien Lecornu, de 39 anos, membro do partido Renascimento e até então ministro da Defesa, como novo primeiro-ministro do país.

Macron confiou a Lecornu "a tarefa de consultar as forças políticas representadas no Parlamento com vistas à aprovação de um orçamento nacional e à construção dos acordos essenciais para as decisões que serão tomadas nos próximos meses”, detalhou a Presidência francesa em comunicado.

Um dos fatores-chave para a promoção de Lecornu teria sido sua proximidade com Macron, que já queria nomeá-lo premiê em dezembro de 2024, em detrimento do centrista François Bayrou, que apresentou nesta terça sua renúncia após perder de forma esmagadora uma moção de confiança na Assembleia Nacional.