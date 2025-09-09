Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro por golpe de Estado - Primeiro a votar, Moraes considerou que Bolsonaro liderou organização criminosa. Dino defendeu penas menores para alguns réus. Faltam três votos.Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta terça-feira (09/09) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Assim, o julgamento na Primeira Turma do STF tem placar de 2 a 0 pela condenação. Faltam três votos. A expectativa é de que o julgamento seja concluído até a próxima sexta-feira.

O tempo de pena ainda não foi anunciado e deve ser definido apenas ao final da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem chegar a até 30 anos de prisão em regime fechado.

A sessão foi suspensa e sendo retomada nesta quarta-feira, quando votam os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.