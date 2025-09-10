Coca-Cola reformula marketing na Alemanha em meio à crise com EUA - Versão local do refrigerante agora é promovida como "Made in Germany", e McDonald's vem adotando estratégia similar. Empresas tentam reagir ao declínio da reputação de marcas dos Estados Unidos em tempos de tarifaço.Por décadas, as empresas americanas desfrutaram de uma forte presença na Alemanha, particularmente no oeste do país, que ficou temporariamente sob o controle dos Aliado ocidentais após a Segunda Guerra Mundial.

Nos anos logo após a guerra, os cigarros americanos eram tão valorizados no mercado negro alemão ocidental que efetivamente serviam como moeda.

Estrelas do esporte cumpriram um papel importante na consolidação do poder das marcas americanas. O ex-campeão de boxe peso pesado Max Schmeling, visto por muitos americanos como um "bom alemão", passou a ser garoto-propaganda da Coca-Cola na Alemanha Ocidental após encerrar sua carreira no ringue.