Como Israel vem usando vídeos pagos para negar fome em Gaza - Investigação da DW mostra que Israel vem gastando milhões em vídeos de propaganda, com grande parte direcionada ao público europeu, para minimizar ou negar a fome na Faixa de Gaza e desacreditar agências da ONU.Uma investigação do Eurovision News Spotlight (rede investigativa de verificação de fatos do qual faz parte a redação DW Fact Check) revelou que Israel vem veiculando campanhas publicitárias no YouTube e na plataforma X para desacreditar agências da ONU e contestar conclusões de órgãos de fiscalização internacionalmente reconhecidos.

Essas campanhas internacionais pagas visam a opinião pública em partes da Europa e da América do Norte. Um documento do governo mostra que pelo menos 42 milhões de euros foram gastos em campanhas publicitárias em plataformas como YouTube e X desde meados de junho de 2025.

Esses esforços fazem parte de uma estratégia mais ampla conhecida como Hasbara, um termo hebraico que pode ser traduzido como "explicar" e é usado para descrever os esforços para promover a imagem de Israel no exterior.