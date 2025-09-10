Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista - Ministro avaliou que ex-presidente apenas "cogitou" medidas de exceção e que "não aconteceu nada", argumentando que cogitação não é suficiente para configurar crime. Placar pela condenação de Bolsonaro é de 2 a 1.O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux votou nesta quarta-feira (10/09) para absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes dos quais ele é acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR), afirmando que não há provas para aceitar acusações contra o ex-presidente.

Fux rejeitou integralmente a acusação da PGR. O órgão pede a condenação do ex-presidente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O placar pela condenação de Bolsonaro está 2 votos a 1.