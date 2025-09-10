Influenciador de ultradireita aliado de Trump morre após ser baleado nos EUA

As imagens mostram Kirk caindo para o lado imediatamente, com sangue jorrando profusamente do seu pescoço.

Na sequência, Kirk foi levado às pressas para um hospital próximo para uma cirurgia de emergência, mas não resistiu

"O grande, e até lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e eu expressamos nossas condolências à sua bela esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social Truth Social após o ataque.

Informações desencontradas sobre suspeito

"Hoje, por volta das 12h10, um tiro foi disparado contra o palestrante visitante, Charlie Kirk. Ele foi atingido e retirado do local por sua equipe de segurança. A polícia do campus está investigando, e um suspeito está sob custódia", informou inicialmente a universidade em comunicado divulgado nas redes sociais.

Imagens mostraram um homem idoso sendo levado pela polícia, mas, segundo jornais dos EUA, ele acabou sendo solto logo depois, sugerindo que o verdadeiro atirador ainda está à solta.