"Julgamento de Bolsonaro marca novo estágio da democracia brasileira", diz cientista político

Diferentemente de países vizinhos como Argentina e Chile, o Brasil não teve uma justiça de transição para os crimes de militares durante a ditadura (1964 – 1985), perdoados pela Lei de Anistia de 1979.

"O fato de eles estarem sendo considerados como militares que ocupavam postos civis e, portanto, devem ser julgados pelo Tribunal Civil já é uma mudança significativa na história jurídica e institucional brasileira", afirma Abranches.

O cientista político destaca a postura das Forças Armadas durante o julgamento que tem generais no banco dos réus, após um período de intenso envolvimento com a vida pública.

"Os porta-vozes dos militares na reserva estão reclamando e protestando. Mas a gente vê os comandantes militares na ativa hoje aceitando e mantendo os quartéis tranquilos, e o oficialato também", ressalta.

Após problemas ligados à quebra de hierarquia durante o governo Bolsonaro, Abranches enxerga uma retomada de controle pelo comando militar.

"Ao final do julgamento, quando eles forem condenados e forem cumprir pena, aí realmente a gente vai ver que foi um ponto de virada. Nunca aconteceu antes, e o fato de ter acontecido significa que daqui para frente a história tem que ser diferente", diz.