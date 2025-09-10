Invasão do espaço aéreo da Polônia deixa Otan em alerta: 'Muito sério'

Mais de dez drones russos entraram no espaço aéreo polonês em "ato de agressão" e alguns foram derrubados, dizem as Forças Armadas da Polônia. UE expressa solidariedade. Mais de dez de dez drones russos entraram no espaço aéreo polonês na madrugada de hoje, segundo as Forças Armadas da Polônia, o que obrigou as suas defesas a derrubar alguns deles. Caças F-35 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), especialmente da Força Aérea Real da Holanda, ajudaram a Polônia a garantir a segurança do seu espaço aéreo.

Pelo menos dois drones atingiram o solo, segundo as autoridades da Polônia. Um deles caiu no telhado de um edifício residencial em Wyryki, no leste do país, e causou danos materiais leves. Segundo a imprensa polonesa, os restos do segundo drone foram encontrados na região de Lublin (também no leste) e estão sendo examinados pelos militares.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, chamou a violação do espaço aéreo do país por drones russos de "provável provocação em grande escala" e acrescentou que a Otan está levando o caso muito a sério. As declarações foram dadas no início de uma reunião extraordinária do governo, convocada após o incidente.