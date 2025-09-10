Presidente da Comissão Europeia defende sanções a Israel

A UE, no entanto, segue profundamente dividida em sua abordagem em relação a Israel e aos palestinos, e não está claro se será possível obter uma maioria para aprovar as sanções propostas por Von der Leyen.

A principal responsável pelo Executivo comunitário disse ainda que, diante do "bloqueio" que existe no bloco para reagir, Bruxelas proporá "um pacote de medidas para traçar um caminho a seguir". Esse pacote incluiu a criação de um grupo de doadores para a Palestina, com um instrumento específico para a reconstrução de Gaza.

Von der Leyen começou seu pronunciamento dizendo que o que está acontecendo em Gaza "chocou a consciência mundial" e acrescentou que "a fome provocada pelo homem nunca pode ser uma arma de guerra" e que "isso deve parar".

Ela destacou que a situação na Faixa de Gaza e na Cisjordânia é inaceitável. "Tudo isso aponta para uma clara tentativa de minar a solução de dois Estados" e de "minar a visão de um Estado palestino viável, e não devemos permitir que isso aconteça", enfatizou.

Após o anúncio, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, classificou como "lamentáveis" as declarações de Von der Leyen.

"A presidente da Comissão erra ao ceder às pressões daqueles que buscam minar as relações entre Israel e a Europa. Esta tendência é contrária aos interesses dos próprios Estados europeus. E, acima de tudo, esta é uma conduta inaceitável entre parceiros", escreveu Saar em uma mensagem em sua conta na rede social X.