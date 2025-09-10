Radical islâmico que matou 3 na Alemanha é condenado à prisão perpétua - Membro do Estado Islâmico atacou participantes de festa de rua em Solingen em agosto passado. Atentado e revelação sobre ordem anterior de deportação não cumprida alimentou debate sobre refugiados na última campanhaO autor confesso do ataque a faca que, em 23 de agosto do ano passado, deixou três mortos e 10 feridos, oito deles em estado grave, em uma festa popular para comemorar os 650 anos da cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, foi condenado nesta quarta-feira (10/09) à prisão perpétua.

Um tribunal em Düsseldorf impôs ao acusado, o sírio Issa Al H., de 27 anos, considerado membro do grupo jihadista "Estado Islâmico" (EI), a pena máxima por homicídio, tentativa de homicídio, lesões físicas graves e pertencimento a organização terrorista estrangeira, e determinou, além disso, a especial gravidade de sua culpa.

Além disso, ele deverá pagar 360 mil euros a título de indenização por danos morais a várias vítimas.