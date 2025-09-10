Risco de conflito aberto é o maior desde 2ª Guerra, diz premiê polonês

Tusk ainda apontou, em discurso no Parlamento que, durante a madrugada, foram registradas até 19 incursões no espaço aéreo polonês, e destacou que, pela primeira vez desde o começo da guerra russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, os drones vieram de Belarus, país aliado do regime de Vladimir Putin.

Tusk também disse que foram detectados drones durante "toda a noite, desde aproximadamente às 23h30 (18h30, horário de Brasília) de terça-feira até às 6h30 (1h30, horário de Brasília) de hoje".

A Polônia enviou dois caças F-35, dois F-16 e helicópteros MI-24, MI-17 e Black Hawk para interceptar os drones. Aviões militares da Holanda e da Itália, além de baterias antiaéreas da Alemanha, também colaboraram na operação em coordenação com o Comando Aéreo da Otan.

Não foram relatadas vítimas nem feridos, mas uma casa ficou danificada e também foram relatados danos em um carro estacionado, segundo o governo polonês

As autoridades polonesas continuam procurando mais restos de drones derrubados, com um apelo à população para que informe de qualquer objeto estranho que encontrem.

Mais tarde, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a violação do espaço aéreo polonês por drones russos "não é um incidente isolado". "Uma avaliação completa do incidente está sendo realizada. O que está claro é que a violação da noite passada não é um incidente isolado", comentou Rutte em breve declaração à imprensa na sede da Otan após uma reunião do Conselho do Atlântico Norte solicitada por Varsóvia.