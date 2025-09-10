Símbolo de Veneza pode ter raízes na China - Estudo indica que estátua de leão alado localizada na Praça São Marcos pode ter sido fabricada na China e teria chegado à cidade italiana graças à família de Marco Polo.O Leão de São Marcos, a icônica escultura que simboliza a cidade de Veneza, na Itália, teria sido trazido da China durante uma viagem que possivelmente envolveu o pai do explorador Marco Polo, segundo um estudo publicado no início de setembro na revista especializada Antiquity.

Todos os anos, milhões de pessoas caminham sob o Leão de Veneza, a antiga escultura de bronze que contempla a lagoa do alto de uma coluna na icônica Praça São Marco, um dos pontos turísticos mais frequentados da cidade, conhecida por seus canais. Entretanto, grande parte da história deste ícone da antiga República de Veneza permanece envolta em mistério.

A peça apresenta sinais de ter tido outra vida antes de ser instalada ao lado da Basílica de São Marcos e do Palácio Ducal. Ela passou por transformações ao longo dos anos. Com o tempo, suas orelhas foram cortadas, suas asas modificadas e chifres que possuía foram removidos.