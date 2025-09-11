Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca - Empresa da Baviera despejou ilegalmente detritos no país vizinho ao leste e depois faliu. Após meses de negociação, governo do estado alemão está trazendo o lixo de volta.O estado alemão da Baviera está promovendo neste mês uma ação incomum no país vizinho ao leste, a República Tcheca: retirar cerca de 300 toneladas de lixo despejado lá ilegalmente por uma empresa privada alemã.

O primeiro caminhão levando os detritos partiu nesta segunda-feira da cidade de Jirikov, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, segundo o ministro do Meio Ambiente Tcheco, Petr Hladik.

A empresa alemã que levou os detritos para lá faliu, e coube à região administrativa do Alto Palatinado, na Baviera, financiar a operação, que deve ser concluída até o final da próxima semana.