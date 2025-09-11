[Coluna] O grito não ouvido de alunos e professores

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2019) registrou que cerca de 23% dos estudantes já sofreram humilhações e práticas de bullying. Relatórios mais recentes, de 2023, apontam aumento desses casos e confirmam que a violência escolar se tornou um problema endêmico, com reflexos emocionais, sociais e, muitas vezes, trágicos. Esses episódios não se restringem ao espaço da escola: revelam também violências familiares e sociais que atravessam o cotidiano das crianças.

Exemplos recentes mostram como o silêncio pode ser fatal. Em 7 de setembro de 2025, Alícia Valentina, de 11 anos, morreu após ser espancada na Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco (PE). Sua morte não foi apenas a perda de uma vida promissora: foi o retrato de uma rede de omissões – da escola, dos colegas e da comunidade – que falhou em escutar o grito silencioso de uma criança.

O ambiente escolar hostil não atinge apenas os estudantes. Os próprios professores estão entre os principais afetados pela sobrecarga emocional e pela falta de suporte. Neste ano, outro episódio comoveu educadores: o professor Carlos Eduardo Meira, de 29 anos, faleceu em 31 de agosto de 2025, em Recursolândia (TO), vítima de infarto. Um dia depois, em 1º de setembro, seu nome apareceu no Diário Oficial como removido para outra cidade – reconhecimento tardio que chegou quando já não havia mais tempo. Colegas relacionaram sua morte à hostilidade constante do ambiente escolar.

A causa é multifatorial

A violência escolar não nasce do acaso; ela é fruto de falhas que atravessam diferentes esferas da sociedade. A omissão do Estado é evidente: políticas públicas fragmentadas e pouco efetivas não conseguem transformar em realidade os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse vazio, a escola acaba assumindo responsabilidades que deveriam ser compartilhadas com famílias e comunidades. Muitos pais delegam às instituições o papel de proteção e orientação, enquanto professores, frequentemente despreparados e sem apoio, carregam o peso de cuidar, educar e proteger ao mesmo tempo. O resultado é um abismo: profissionais exaustos, alunos desprotegidos e uma comunidade que observa, muitas vezes, sem intervir.