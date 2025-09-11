Coreia do Norte faz propaganda com morte de soldados na Ucrânia - Em vez de silenciar sobre as mortes de militares que lutavam pela Rússia, Kim Jong-un vem tentando usá-las a seu favor. Estimativa aponta que cerca de 2 mil soldados do país já morreram no conflito.O número de mortos entre os soldados da Coreia do Norte enviados para lutar pela Rússia contra a Ucrânia está aumentando, e o regime de Pyongyang recorreu a técnicas clássicas de propaganda para garantir a lealdade dos seus cidadãos.

No mês passado, a mídia estatal norte-coreana veiculou um documentário detalhando as ações dos soldados que servem na Ucrânia, que não se esquivou de abordar as mortes de seus militares.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o documentário contou a história de dois soldados – Yun Jong-hyuk, 20, e Woo Wi-hyuk, 19 – que se viram cercados no campo de batalha, mas optaram por se matar detonando uma granada em vez de serem capturados. A trilha sonora descreveu a morte dos jovens como "sacrifícios heroicos".