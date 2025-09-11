Governo Trump chama condenação de Bolsonaro de "caça às bruxas"

Mais cedo, o presidente Donald Trump, também comentou brevemente sobre o resultado do julgamento, que resultou na condenação de Bolsonaro e a imposição de uma pena de 27 anos de prisão.

Trump disse ter ficado surpreendido com a condenação e comparou a situação jurídica do aliado brasileiro com os problemas que enfrentou na Justiça norte-americana antes de voltar à Casa Branca.

"Eu assisti ao julgamento. Eu o conheço bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil. Ele era um homem bom, e não vejo isso acontecendo.", afirmou, ao deixar a Casa Branca.

Trump comentou a condenação de Bolsonaro enquanto deixava a Casa Branca para embarcar para Nova York, quando já havia maioria no STF pela condenação do ex-presidente brasileiro por tentativa de golpe de Estado, graças ao voto da ministra Cármen Lúcia.

Ao final do julgamento, quatro dos cinco ministros da Primeira Turma do STF entenderam que Bolsonaro foi responsável não apenas por insuflar seus apoiadores a rejeitarem o resultado das urnas, mas também por liderar um plano para instituir uma intervenção militar e se manter no poder após sua derrota na eleição presidencial de 2022.

Votaram pela condenação Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Isolado, Luiz Fux apresentou divergência, pediu nulidade do processo e inocentou Bolsonaro.