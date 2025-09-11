Morte de Kirk expõe a extrema polarização política nos EUA

A influenciadora de ultradireita Laura Loomer, que costuma ter a atenção de Trump, falou em "reprimir a esquerda com toda a força do governo", no X. "Todos os grupos de esquerda que financiam protestos violentos precisam ser fechados e processados. Sem piedade."

Elon Musk, o bilionário proprietário da rede social X, ex-aliado e agora desafeto de Trump, foi ainda mais direto. "A esquerda é o partido do assassinato."

Relação próxima com Trump

Kirk, 31 anos, cofundador da organização conservadora Turning Point USA e um grande apoiador do presidente Donald Trump, foi baleado enquanto discursava em um evento em Orem, Utah. O motivo é desconhecido e a caça ao autor do crime continuam.

A principal suspeita é de que o atirador estava no topo de um prédio a cerca de 200 metros da vítima. Duas pessoas chegaram a ser presas após o atentado, mas foram liberadas após serem ouvidas.

Trump tinha uma relação próxima com Kirk, cujo carisma entre jovens conservadores foi crucial para angariar apoio entre uma nova geração de eleitores. Kirk também era amigo íntimo de várias pessoas do círculo próximo do presidente, incluindo seu filho mais velho, Donald Jr. Há relatos de que ele tinha influência inclusive em nomeações do governo.