"Não haverá um Estado palestino", diz Netanyahu

O projeto de expansão da colônia, promovido por setores ultranacionalistas de Israel, arrisca dividir de maneira decisiva o território palestino. O plano prevê a construção de 3.400 residências para colonos na chamada área E1, que vai de Jerusalém Oriental a Maale Adumim.

Dessa forma, a colônia expandida pode fragmentar a Cisjordânia em dois enclaves separados, dificultando ainda mais a possibilidade da formação de um Estado para a população palestina da área;

Na cerimônia, Netanyahu afirmou que, com o plano de expansão, a população de Maale Adumim, de cerca de 40 mil pessoas, poderá crescer para 70 mil nos próximos cinco anos.

"A Bíblia diz: 'Como Jerusalém tem montanhas ao seu redor'. É um simples erro gramatical. Como Jerusalém tem cidades ao seu redor!", disse Netanyahu.

O plano de expansão foi anunciado em agosto pelo ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, de extrema direita. Ao anunciar plano, Smotrich, ele próprio um colono que vive na Cisjordânia ocupada, deixou claro que a expansão visa "enterrar" a possibilidade de um Estado palestino independente.

A expansão ocorre paralelamente à guerra conduzida por Israel na Faixa de Gaza, outro território palestino. Em maio, Israel também já havia anunciado a criação de 22 novas colônias na Cisjordânia ocupada.