O que a morte de Alícia Valentina diz sobre a situação nas escolas

No caso de Alícia Valentina, até o momento o que se sabe é que a violência pode ter sido motivada pela recusa da menina em ‘ficar' com um dos agressores. Situação que para os especialistas deixa explícito o machismo estrutural e a adultização das crianças, uma vez que a vítima tinha apenas 11 anos. A polícia não informou a idade dos agressores, mas segundo a família da vítima eles seriam dois anos mais velhos que a menina.

"A sexualização precoce é uma das formas mais graves da adultização. Uma criança de 11 ou 13 anos não deveria estar pensando em ‘ficar'. Hoje as crianças têm fácil acesso a todo tipo de informação e precisamos protegê-las ainda mais sobre o tipo de conteúdo que elas acessam. A sociedade é machista e as crianças nessa idade não conseguem distinguir se isso é correto ou não", acrescenta Danielle Admoni, psiquiatra da infância e adolescência, supervisora na residência de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM) e especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Admoni reforça que a forma como os meninos são educados precisa ser repensada coletivamente. "Cabe a nós, ou seja, a toda a sociedade, ensinar como deve ser a postura de meninos e meninas e também ensinar sobre o respeito às mulheres", diz.

Os profissionais enfatizam ainda que o caso de Alícia Valentina não pode ser considerado uma situação isolada, mas que ele reflete as dinâmicas sociais que afetam o país como um todo. E acrescentam que há a necessidade de uma mudança na educação das crianças.

"A nossa cultura fomenta isso, o querer ser forte e dominador. A questão da violência contra as mulheres e o femincídio são temas que devem ser trabalhados também nas escolas e desde a primeira infância para que meninos e meninas cresçam com direcionamento sobre os temas", acrescenta José Leon Crochíck, professor do departamento de psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento e da personalidade do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP).

Bullying também é um problema a ser enfrentado