Por que o Catar deve evitar escalada militar em resposta a Israel

"Acho que o que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez foi simplesmente acabar com qualquer esperança para estes reféns", disse o também chefe da diplomacia do Catar, país mediador junto com o Egito e os Estados Unidos nas conversas para a trégua em Gaza. "Não tenho palavras para expressar nossa indignação por este ataque. É terrorismo de Estado. Fomos traídos", declarou.

Já Netanyahu afirmou que o ataque foi "totalmente justificado", já que o Hamas organizou o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 contra Israel, com mais de 1.200 mortos e 250 reféns. O premiê também relacionou o ataque com o tiroteio em Jerusalém, que deixou seis mortos na segunda-feira.

O Hamas – grupo islâmico palestino classificado como organização terrorista por União Europeia, Israel, Estados Unidos e outros países – confirmou apenas que Himam al-Hayya, filho de seu principal negociador, Khalil al-Hayya, foi morto. De acordo com a agência de notícias AFP, Khalil e o líder do Hamas no exterior, Khaled Meshaal, também estavam no prédio atacado. A AFP informou que não conseguiu entrar em contato com nenhum dos dois.

Diplomacia ou escalada militar?

Para Sanam Vakil, diretora do Programa do Oriente Médio e Norte da África do think tank Chatham House, com sede em Londres, "o ataque é um alerta para toda a região, onde os limites das parcerias e alianças tradicionais estão sendo redefinidos".

"Os países do Golfo sabem que suas parcerias com os Estados Unidos são importantes do ponto de vista econômico e de segurança. Por isso, é difícil imaginar uma ruptura ou rompimento imediato", acrescenta a especialista.