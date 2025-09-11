Prisões, um negócio lucrativo para empresas e gangues - Por trás das portas trancadas e das cercas de arame farpado, prospera uma economia paralela. Quem está lucrando com prisões em um mundo onde a maioria dos países relata superlotação carcerária?Governos em todo o mundo gastam centenas de bilhões anualmente para manter mais de 11,5 milhões de pessoas atrás das grades — a maioria homens. O custo global exato não é claro, mas só nos Estados Unidos — o maior carcereiro do mundo — o orçamento prisional é de 80,7 bilhões de dólares (R$ 436,3 bilhões) por ano, contra quase 4 bilhões de dólares (R$ 20,7 bilhões) no Brasil. A Índia, com a quarta maior população carcerária do mundo, gasta quase 1 bilhão de dólares.

Em muitos países, empresas privadas lucram com o encarceramento, desde a construção de celas até a venda de chamadas telefônicas. Dentro das prisões, organizações criminosas controlam impérios de contrabando e esquemas de extorsão. Enquanto isso, os detentos lutam para sobreviver em uma economia subterrânea onde macarrão instantâneo é moeda corrente e o trabalho é remunerado com alguns centavos por hora.

Além das baixas taxas de reabilitação, os governos também estão falhando em conter outra crise crescente: a superlotação das prisões. A organização Reforma Penal Internacional (Penal Reform International), movimento pela aprimoração dos sistemas de justiça criminal, relata que 155 países lutam contra a superlotação das prisões, com 11 deles ultrapassando o dobro de sua capacidade. As instalações no Congo, Camboja e nas Filipinas estão operando com até 600% de ocupação.