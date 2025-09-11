Quase todos pilotos de aéreas alemãs dizem cochilar em voos - Em sondagem, 93% responderam terem tirado soneca nos últimos meses. Sindicato diz que cochilos curtos em si não são problemáticos, mas viraram remendo diante de "sobrecarga estrutural".Quase todos os pilotos de companhias aéreas alemãs ouvidos em uma sondagem recente relataram terem tirado uma soneca durante os voos.

O levantamento, não representativo, foi realizado pelo sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) com mais de 900 membros – 93% deles disseram ter tirado uma soneca nos últimos meses, e 44% deles disseram fazer isso regularmente. Os entrevistados trabalham em quase todas as companhias aéreas alemãs.

A vice-presidente do sindicato, Katharina Dieseldorff, enfatizou que "uma soneca curta não é problemática em si", já que os pilotos sentam-se em dupla na cabine e, entre a decolagem e o pouso, geralmente ligam o piloto automático. "No entanto, uma tripulação de cabine permanentemente exausta representa um risco considerável."