STF forma maioria para condenar Bolsonaro

Eles foram responsáveis por arquitetar o plano para impedir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de assumir o poder. São eles:

Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Braço direito do ex-presidente, esteve presente em diversas reuniões que levaram à arquitetura do plano de golpe. Sua delação foi peça principal para a denúncia da PGR.General Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Articulador da trama golpista e responsável pelo plano para assassinar autoridades.Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Utilizou a estrutura da Abin para espionar opositores e favorecer os interesses políticos de Bolsonaro.Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Apoiou planos de intervenção militar e ajudou a elaborar minuta golpista.General Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Representava a face "institucional" do golpe dentro do governo, conferindo legitimidade militar às conspirações.General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. Integrou o núcleo militar que apoiou a narrativa de fraude eleitoral e usou seu cargo para realizar pressão institucional.Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. É acusado de ter se omitido no 8 de janeiro de 2023, quando comandava a segurança do Distrito Federal e bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Foi em sua casa que a PF encontrou a minuta de um decreto para instaurar um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Relembre a cronologia do processo

A maioria formada pela condenação desdobra mais uma etapa de uma disputa judicial aberta desde abril de 2020, quando as primeiras manifestações com clamores por intervenção militar tomaram as ruas do país.

O discurso anti-democrático ganhou fôlego nos anos seguintes, inflamado publicamente pelo então presidente e seus apoiadores, que proferiram repetidos ataques às urnas eletrônicas e às instituições democráticas brasileiras.

As investigações apontaram um sistemático esforço para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e, por fim, subvertê-lo. Repetidos depoimentos de Mauro Cid, prestados em delação premiada, levaram a operações de busca e apreensão que permitiram à Polícia Federal (PF) obter trocas de mensagens e documentos sobre a intenção dos réus de consumar um golpe de Estado.