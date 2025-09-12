Assembleia Geral da ONU apoia criação de Estado palestino sem Hamas

O documento condena diretamente o Hamas, tomando como organização terrorista por diversos países, e exige que o grupo entregue suas armas, indicando que o reconhecimento de um Estado palestino só pode ocorrer sem a presença do Hamas.

Embora Israel tenha alegado que órgãos da ONU falharam em condenar o ataque do Hamas pelo ataque de 7 de outubro de 2023, a nova declaração, apresentada por França e Arábia Saudita, não deixa espaço para ambiguidades.

Formalmente chamada de Declaração de Nova York sobre a "Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados", o texto afirma que "o Hamas deve libertar todos os reféns" e que a Assembleia Geral da ONU condena "os ataques cometidos contra civis em 7 de outubro".

A resolução também pede "ação coletiva para encerrar a guerra em Gaza, a fim de alcançar uma solução justa, pacífica e duradoura para o conflito israelense-palestino, baseada na implementação efetiva da solução de Dois Estados".

Israel diz "rejeitar totalmente" a resolução

A declaração, que já havia sido endossada pela Liga Árabe e coassinada em julho por 17 Estados-membros da ONU, incluindo vários países árabes, também busca excluir completamente o Hamas da liderança em Gaza.