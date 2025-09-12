Bolsonaro será preso? O que acontece após a condenação do ex-presidente

Julgamento pode subir ao Plenário?

Primeiro, a Corte precisa publicar o acórdão de sua decisão, o que pode ocorrer em até 60 dias da votação. A expectativa, porém, é que a oficialização do despacho seja protocolada anteriormente. A partir disso, a defesa do ex-presidente tem cinco dias para apresentar embargos declaratórios e 15 para embargos infringentes.

Os embargos declaratórios são recursos interpostos quando há divergência no voto dos magistrados que indiquem "obscuridade, dúvida, contradição ou omissão" que devam ser sanadas. São exemplos ambiguidades apresentadas pelos próprios magistrados ou teses da defesa que não foram acatadas ou desqualificadas nos votos.

Neste caso, a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux quanto à competência da Primeira Turma para julgar o processo e seu voto pela absolvição de Bolsonaro podem ser usadas pela defesa como justificativa recursal.

Estes embargos, porém, se limitam a corrigir inexatidão dos votos, e comumente levam apenas a mudanças na pena, por exemplo. Raramente o recurso é usado para extinguir uma condenação. Ele é apreciado pelo relator, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, e julgado pela mesma Primeira Turma que condenou o ex-presidente.

Já os embargos infringentes atacam o mérito do julgamento e levam o recurso ao Plenário. Eles foram estabelecidos como possibilidade de recurso quando o STF julgava este tipo de processo exclusivamente no órgão colegiado com os 11 ministros. O objetivo seria corrigir divergências substanciais no acórdão, ou seja, quando ao menos quatro magistrados tomam decisão contrária ao relator.