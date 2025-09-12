Como os EUA podem reagir à condenação de Bolsonaro?

Os esforços do deputado brasileiro parecem ter surtido efeito. Em julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviar carta ao presidente Lula, vinculando a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros importados à situação jurídica de Bolsonaro, chamando o processo contra o ex-presidente de uma "caça às bruxas".

Pouco depois da condenação de Bolsonaro, o governo dos EUA sinalizou que pretende impor mais retaliações contra o Brasil.

Em mensagem publicada nesta quinta-feira na rede X, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chamou o julgamento do aliado brasileiro de "caça às bruxas" e disse que a Casa Branca vai "responder de forma adequada". Rubio também chamou o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro, de "violador de direitos humanos".

Antes, o próprio Trump também comentou brevemente o resultado do julgamento, afirmando ter ficado surpreso com a condenação e comparando a situação jurídica do aliado brasileiro com os problemas que ele mesmo enfrentou na Justiça americana antes de retornar à Casa Branca.

"Eu assisti ao julgamento. Eu o conheço bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil. Ele era um homem bom", afirmou.

Sanções contra o STF